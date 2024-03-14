Полицейские в Екатеринбурге спасли 10 человек из горящего здания

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Возгорание заметили патрульные и вызвали экстренные службы. До их прибытия правоохранители вместе с сотрудником пожарной части, который случайно оказался рядом, эвакуировали из дома жильцов, рассказали в Telegram-канале «МВД Медиа».
Среди 10 эвакуированных человек была девятилетняя девочка. Пострадавших нет. Вскоре к дому приехали скорая помощь и сотрудники МЧС для устранения огня.
Напомним, в Екатеринбурге вспыхнул пожар в подвале жилого дома. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 местных жителей.