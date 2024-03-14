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Полицейские в Екатеринбурге спасли 10 человек из горящего здания

Полицейские в Екатеринбурге спасли 10 человек из горящего здания

14 марта 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге разгорелся пожар в двухэтажном деревянном доме. Происшествие случилось 14 марта 2024 года.

Возгорание заметили патрульные и вызвали экстренные службы. До их прибытия правоохранители вместе с сотрудником пожарной части, который случайно оказался рядом, эвакуировали из дома жильцов, рассказали в Telegram-канале «МВД Медиа».

Среди 10 эвакуированных человек была девятилетняя девочка. Пострадавших нет. Вскоре к дому приехали скорая помощь и сотрудники МЧС для устранения огня.

Напомним, в Екатеринбурге вспыхнул пожар в подвале жилого дома. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 местных жителей.

30 человек эвакуировали в центре Екатеринбурга из пожара
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