Полицейские в Екатеринбурге задержали молодого любителя гашиша

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Правоохранители остановили молодого мужчину в районе Шарташского карьера. При досмотре в присутствии понятых у него обнаружили 50 граммов гашиша, информирует паблик «Патрульный участок».
Подозрительного юношу заметил патруль. Он уверил сотрудников полиции, что наркотик собирался употребить сам, чтобы «расслабиться».
По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
В Кыштыме мужчина, удиравший от полицейских на авто, оказался в федеральном розыске за оборот наркотиков.