tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека с 50 граммами гашиша

Полицейские в Екатеринбурге задержали молодого любителя гашиша

14 марта 2024, 09:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека с 50 граммами гашиша

В Екатеринбурге в поле зрения полицейских попал юноша с подозрительными повадками, при проверке у него обнаружили интересную находку.

Правоохранители остановили молодого мужчину в районе Шарташского карьера. При досмотре в присутствии понятых у него обнаружили 50 граммов гашиша, информирует паблик «Патрульный участок».

Подозрительного юношу заметил патруль. Он уверил сотрудников полиции, что наркотик собирался употребить сам, чтобы «расслабиться».

По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

В Кыштыме мужчина, удиравший от полицейских на авто, оказался в федеральном розыске за оборот наркотиков.

Читайте также:
В Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментамСотрудники полиции в Нижнем Тагиле накрыли наркопритонНа сотрудника полиции в Екатеринбурге возбудили дело после задержания наркодилера
#Происшествия#Уголовное дело#Задержанный#Наркотики#ППСП#Гашиш#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем
Вчера, 14:17
Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами
Вчера, 13:09
Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков
Вчера, 14:44
Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов
Вчера, 14:16
Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку
Вчера, 13:47
"