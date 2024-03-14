Постно не значит невкусно: аппетитные блюда для Великого поста

Режем луковицу кубиками, обжариваем на постном масле. Добавляем 200 г гречки и 400 мл воды и варим на малом огне до испарения воды. Мелко натерев картофелину, добавляем массу к гречке и туда же всыпаем 4 чайные ложки манной крупы, 2 ч. л. сушеного чеснока, соль и специи по вкусу. Смешав составляющие, лепим котлеты, обваливаем их в муке и жарим на малом огне по 5 минут с двух сторон, сообщает newia.ru.