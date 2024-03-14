Постно не значит невкусно: аппетитные блюда для Великого поста

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В пост можно приготовить гречневые котлеты — сочные и по вкусу похожие на обычные.
Режем луковицу кубиками, обжариваем на постном масле. Добавляем 200 г гречки и 400 мл воды и варим на малом огне до испарения воды. Мелко натерев картофелину, добавляем массу к гречке и туда же всыпаем 4 чайные ложки манной крупы, 2 ч. л. сушеного чеснока, соль и специи по вкусу. Смешав составляющие, лепим котлеты, обваливаем их в муке и жарим на малом огне по 5 минут с двух сторон, сообщает newia.ru.
Грибной рассольник — постное, но очень вкусное блюдо. Нам подойдут сушеные, замороженные или свежие грибы.
100 г перловки замачиваем на ночь. Мелко режем по одной штуке моркови и лука, сельдерейный стебель и готовим овощную поджарку на постном масле. Добавляем 400 г грибов, слегка обжариваем.
Поджарку помещаем в кастрюлю с 2 л воды, солим и варим бульон, туда же отправляем 200 г нарезанного кубиками картофеля и перловку. Убавляем плиту, варим 10 минут. Кубиками нарезаем 100 г соленых огурцов, отправляем в суп, варим пять минут. В сковороду из-под поджарки закладываем 1 столовую ложку томатной пасты, немного супового бульона и 20 граммов свежего укропа. Тушим, отправляем в кастрюлю с тремя листиками лавра, варим три минуты. Готово! Приятного аппетита!