Потепление и сильный ветер придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Так, в этот день в регионе ожидается потепление. При этом усилится ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду, а ночью 16 марта возможны порывы до 20 метров в секунду, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.
14 марта в Екатеринбурге уровень температуры днем будет в пределах -1… +1 градуса. Кроме того, вероятно выпадение небольших осадков в виде снега. Ветер может быть с порывами до 11 метров.
Напомним, к 18 марта 2024 года в Екатеринбурге может потеплеть до +8 градусов. 14 марта в городе будет температура до +3 градусов.