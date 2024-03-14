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Потепление и сильный ветер придут в Свердловскую область

Потепление и сильный ветер придут в Свердловскую область

14 марта 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о том, какая погода будет в Свердловской области 15 марта 2024 года.

Так, в этот день в регионе ожидается потепление. При этом усилится ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду, а ночью 16 марта возможны порывы до 20 метров в секунду, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

14 марта в Екатеринбурге уровень температуры днем будет в пределах -1… +1 градуса. Кроме того, вероятно выпадение небольших осадков в виде снега. Ветер может быть с порывами до 11 метров.

Напомним, к 18 марта 2024 года в Екатеринбурге может потеплеть до +8 градусов. 14 марта в городе будет температура до +3 градусов.

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