«Прощай, король!». В Екатеринбурге простились с легендой хоккея Николаем Дураковым

Как подчеркнул на церемонии прощания глава ведомства Леонид Рапопорт, вклад Николая Дуракова в развитие советского спорта в целом и в Свердловской области в частности переоценить трудно. В 50-е годы, когда всходила звезда Николая Дуракова, узнаваемость региона во многом была связана с его именем.