«Прощай, король!». В Екатеринбурге простились с легендой хоккея Николаем Дураковым

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском монастыре простились с легендой советского спорта, семикратным чемпионом мира в хоккее на траве, заслуженным тренером Николаем Дураковым. Прославленный мастер умер в 89 лет. Об этом сообщает Минспорта Свердловской области.
Как подчеркнул на церемонии прощания глава ведомства Леонид Рапопорт, вклад Николая Дуракова в развитие советского спорта в целом и в Свердловской области в частности переоценить трудно. В 50-е годы, когда всходила звезда Николая Дуракова, узнаваемость региона во многом была связана с его именем.
Свой путь хоккеист начал в свердловском СКА в 1954 году, а уже спустя три года впервые стал чемпионом мира в составе сборной СССР.
Верность спорту хоккеист сохранял до глубокой старости и до последнего выходил на лед в составе команды ветеранов.
На похороны Николая Дуракова приехали родные, друзья, представители областного правительства, депутаты и спортсмены. В их числе — чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин, прославленные хоккеисты Валерий Эйхвальд и Александр Сивков.
Ранее родные скоропостижно умершего бодибилдера Дмитрия Кимака назвали причину его смерти.