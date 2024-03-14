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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

В Екатеринбурге простились с легендарным хоккеистом Николаем Дураковым

«Прощай, король!». В Екатеринбурге простились с легендой хоккея Николаем Дураковым

14 марта 2024, 14:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге простились с легендарным хоккеистом Николаем Дураковым

Семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом проводили в последний путь в Екатеринбурге. Легенде советского спорта было 89 лет.

В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском монастыре простились с легендой советского спорта, семикратным чемпионом мира в хоккее на траве, заслуженным тренером Николаем Дураковым. Прославленный мастер умер в 89 лет. Об этом сообщает Минспорта Свердловской области.

Фото: Минспорта Свердловской области

Как подчеркнул на церемонии прощания глава ведомства Леонид Рапопорт, вклад Николая Дуракова в развитие советского спорта в целом и в Свердловской области в частности переоценить трудно. В 50-е годы, когда всходила звезда Николая Дуракова, узнаваемость региона во многом была связана с его именем.

Свой путь хоккеист начал в свердловском СКА в 1954 году, а уже спустя три года впервые стал чемпионом мира в составе сборной СССР.

Верность спорту хоккеист сохранял до глубокой старости и до последнего выходил на лед в составе команды ветеранов.

На похороны Николая Дуракова приехали родные, друзья, представители областного правительства, депутаты и спортсмены. В их числе — чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин, прославленные хоккеисты Валерий Эйхвальд и Александр Сивков.

Ранее родные скоропостижно умершего бодибилдера Дмитрия Кимака назвали причину его смерти.

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#Общество#Спорт#Смерть#Спортсмен#Прощание#Хоккей с мячом#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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