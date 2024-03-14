Проверки на паузе, пьяный дебош, запах гари, ремонт дорог и блины на Масленицу

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В Нижнем Тагиле во время НМУ в конце февраля Роспотребнадзор не проводил замеры воздуха, хотя именно в эти дни фиксировались наиболее мощные выбросы с местных промышленных предприятий. Это подтверждается данными других лабораторий, однако в Роспотребнадзоре «газовая атака» официально не задокументирована. К исследованиям ведомство вернулось 28 февраля, именно в тот день, когда режим НМУ, наконец, был снят.
В одной из многоэтажек Нижнего Тагила нетрезвый 55-летний местный житель устроил разборки со своим соседом прямо в подъезде. Решить конфликт на словах не удалось, поэтому дебошир вынул нож, а потом, недолго думая, схватился и за пистолет. Разбираться с ранее судимым и вспыльчивым тагильчанином пришлось полиции.
В Верхней Салде горит полигон ТБО, местные жители жалуются на гарь. В соцсетях то и дело появляются сообщения о невыносимом запахе и о том, что тяжелее всего дышать ночью. Однако местные власти проблему предпочитают не замечать: уверяют, что специалисты, выезжающие на полигон, дыма не видят и запаха не чувствуют.
Миллиард рублей планирует потратить администрация Нижнего Тагила на ремонт пяти дорог в городе. Новое асфальтовое покрытие появится на улицах Трикотажников, Зари, Краснодонской, Красноармейской и Краснознаменной. Однако полностью в 2024 году обновятся только Краснознаменная и часть Красноармейской. Жители других улиц дождутся ровного покрытия под ногами в следующем году.
В Свердловской области на масленичной неделе подорожали ингредиенты для приготовления блинов — яйца, сахар и молоко. Немного снизилась в цене только мука. А вот продукты животного происхождения — курица, говядина, рыба — в преддверии Великого поста чуть подешевели наряду с гречкой, макаронами и солью. Овощи наоборот дорожают: например, свекла поднялась в цене сразу на 5%.