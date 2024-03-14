Проверки на паузе, пьяный дебош, запах гари, ремонт дорог и блины на Масленицу

В Нижнем Тагиле во время НМУ в конце февраля Роспотребнадзор не проводил замеры воздуха, хотя именно в эти дни фиксировались наиболее мощные выбросы с местных промышленных предприятий. Это подтверждается данными других лабораторий, однако в Роспотребнадзоре «газовая атака» официально не задокументирована. К исследованиям ведомство вернулось 28 февраля, именно в тот день, когда режим НМУ, наконец, был снят.