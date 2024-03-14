tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Проверки на паузе, пьяный дебош, запах гари, ремонт дорог и блины на Масленицу

Проверки на паузе, пьяный дебош, запах гари, ремонт дорог и блины на Масленицу

14 марта 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле во время февральских НМУ не брали пробы воздуха. Пьяный тагильчанин размахивал ножом и пистолетом в подъезде. Полигон ТБО в Верхней Салде опять дымит. На пять дорог в Тагиле потратят миллиард. В регионе подорожали блины к Масленице. Итоги Нижнего Тагила и региона 14 марта — в нашем обзоре.

В Нижнем Тагиле во время НМУ в конце февраля Роспотребнадзор не проводил замеры воздуха, хотя именно в эти дни фиксировались наиболее мощные выбросы с местных промышленных предприятий. Это подтверждается данными других лабораторий, однако в Роспотребнадзоре «газовая атака» официально не задокументирована. К исследованиям ведомство вернулось 28 февраля, именно в тот день, когда режим НМУ, наконец, был снят.

Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Узнать подробнее

В одной из многоэтажек Нижнего Тагила нетрезвый 55-летний местный житель устроил разборки со своим соседом прямо в подъезде. Решить конфликт на словах не удалось, поэтому дебошир вынул нож, а потом, недолго думая, схватился и за пистолет. Разбираться с ранее судимым и вспыльчивым тагильчанином пришлось полиции.

«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде
Узнать подробнее

В Верхней Салде горит полигон ТБО, местные жители жалуются на гарь. В соцсетях то и дело появляются сообщения о невыносимом запахе и о том, что тяжелее всего дышать ночью. Однако местные власти проблему предпочитают не замечать: уверяют, что специалисты, выезжающие на полигон, дыма не видят и запаха не чувствуют.

«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Узнать подробнее

Миллиард рублей планирует потратить администрация Нижнего Тагила на ремонт пяти дорог в городе. Новое асфальтовое покрытие появится на улицах Трикотажников, Зари, Краснодонской, Красноармейской и Краснознаменной. Однако полностью в 2024 году обновятся только Краснознаменная и часть Красноармейской. Жители других улиц дождутся ровного покрытия под ногами в следующем году.

Более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог
Узнать подробнее

В Свердловской области на масленичной неделе подорожали ингредиенты для приготовления блинов — яйца, сахар и молоко. Немного снизилась в цене только мука. А вот продукты животного происхождения — курица, говядина, рыба — в преддверии Великого поста чуть подешевели наряду с гречкой, макаронами и солью. Овощи наоборот дорожают: например, свекла поднялась в цене сразу на 5%.

Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Узнать подробнее
Читайте также:
Очередное превышение уровня формальдегида, похороны, новый вид мошенничества и морозыКак защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?Важность взаимопонимания, предприимчивая американка, а еще ветер и вездесущий фенол
#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Цены#Свердловская область#Оружие#Роспотребнадзор#Выбросы#Полигон тбо#Масленица#Блины#18+#Дебошир#Екатеринбург#Гарь#Замеры воздуха#Режим НМУ#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Сегодня, 10:46
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Сегодня, 08:29
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Сегодня, 10:53
«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде
Сегодня, 11:46
«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней
Сегодня, 12:45
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Сегодня, 10:52
"