Пьяная жительница Ревды до смерти избила мужа во время ссоры

Свердловчанка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стала ругаться со своим супругом. В какой-то момент она схватила стеклянную бутылку и ударила его по голове, а также нанесла ему иные удары, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.