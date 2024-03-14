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Пьяная жительница Ревды до смерти избила мужа во время ссоры

Пьяная жительница Ревды до смерти избила мужа во время ссоры

14 марта 2024, 06:13
Фото: 1MI
В Ревде местная жительница напала на супруга и избила его до смерти. Происшествие случилось 10 марта 2024 года.

Свердловчанка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стала ругаться со своим супругом. В какой-то момент она схватила стеклянную бутылку и ударила его по голове, а также нанесла ему иные удары, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Потерпевшего доставили в медучреждение, но спасти его врачи не смогли. Мужчина скончался. Женщину задержали и предъявили ей обвинение в смерти человека из-за причинения тяжкого вреда. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге местный житель ударил знакомого ножом в грудь, вследствие чего тот скончался. В отношении нападавшего возбудили дело.

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