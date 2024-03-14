Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле

В Роспотребнадзоре добавили, что исследования, о которых идет речь, были завершены 22 февраля. При этом, как раз днем ранее «Уральское УГМС» объявило о введении НМУ, при которых заводы по закону должны снижать количество вредных выбросов в атмосферу. Роспотребнадзор отрицает превышения по веществам, в частности, по сероводороду в указанный срок с 21 по 27 февраля, ссылаясь на поступающие в ведомство данные. Таким образом получилось, что предприятия-загрязнители мало того, что не снизили количество выбросов, они еще и усугубили экологическую ситуацию в городе при сложных условиях на пятидневный срок, а Роспотребнадзор этого не заметил и документально не зафиксировал.