Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Роспотребнадзор в официальном ответе редакции TagilCity.ru сообщил, что с начала февраля специалисты РПН проводили первый этап ведомственных исследований качества воздуха. Они брали замеры на пяти собственных постах. Нарушений нормативов они не нашли.
Превышений показателей сероводорода ведомственной лабораторией на маршрутных постах мониторинга не зарегистрировано, — ответил главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу Юрий Бармин редакции TagilCity.ru.
В Роспотребнадзоре добавили, что исследования, о которых идет речь, были завершены 22 февраля. При этом, как раз днем ранее «Уральское УГМС» объявило о введении НМУ, при которых заводы по закону должны снижать количество вредных выбросов в атмосферу. Роспотребнадзор отрицает превышения по веществам, в частности, по сероводороду в указанный срок с 21 по 27 февраля, ссылаясь на поступающие в ведомство данные. Таким образом получилось, что предприятия-загрязнители мало того, что не снизили количество выбросов, они еще и усугубили экологическую ситуацию в городе при сложных условиях на пятидневный срок, а Роспотребнадзор этого не заметил и документально не зафиксировал.
Сведения о внештатных ситуациях, залповых выбросов от промышленных предприятий в территориальный отдел не поступало. Достоверными сведениями о превышениях ПДК загрязняющих веществ, в том числе, по показателю сероводород в период действия НМУ также не поступало, — пишет территориальный отдел Роспотребнадзора в официальном ответе.
Однако выбросы, в десятки раз превышающие норму, заметили в «Уральском УГМС», которое достоверные сведения по сероводороду выкладывало в публичный доступ. По их данным, напомним, с 22 февраля по 26 февраля включительно концентрация сероводорода на Тагилстрое и Красном Камне достигала 10,4 ПДК. Так распределилась максимальная концентрация сероводорода по дням:
Интересно, что Роспотребнадзор вернулся к исследованиям 28 февраля, сразу после пятидневной атаки сероводородом и одновременно действия НМУ. Так, ведомство формировало рабочую группу для проведения инструментальных/лабораторных исследований. В этот день превышений, по данным ведомства, не было. К 28 февраля, согласно данным УГМС, до конца месяца превышения зафиксированы не были, а режим НМУ был отменен 27 февраля.
Исследования проведены в трех точках, в том числе, рядом с постами ФГБУ УГУМС №3, 4. В объемах проведенных исследований превышений ПДК не зафиксировано, — передает Роспотребнадзор в официальном ответе TagilCity.ru.
Поясним, что пост УГМС №3 располагается на Красном Камне, а №4 — на Тагилстрое.
Судя по полученным данным, Роспотребнадзор не исследовал в Нижнем Тагиле качество атмосферного воздуха в особо опасные дни — дни с неблагоприятно-метеорологическими условиями, хотя именно на них пришлись самые активные выбросы сероводорода.