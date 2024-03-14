Семья студентки из Екатеринбурга требует с челябинского экс-чиновника 47 млн за ДТП

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Екатеринбурге семья студентки Анастасии, которая в 2019 году в Челябинской области попала в серьезное ДТП с участием высокопоставленного чиновника областного правительства, подала иск на сумму 47 миллионов рублей. Истцы требуют возместить расходы на лечение девушки, которая стала глубоким инвалидом, а также компенсировать ей сумму утерянного из-за недееспособности заработка, сообщает издание 74.ru.
Сторона ответчика с их доводами не согласна. По словам адвоката Косилова Светланы Ермилко, необходимо тщательно проанализировать все данные по делу. Так, например, при лечении девушки семья покупала то, что по закону ей могли предоставить бесплатно. Лечение проходило в частной клинике вместо государственной. Также, по ее мнению, необходимо уточнить, получили ли пострадавшие в аварии компенсацию от страховой компании.
Кроме того, Андрей Косилов в настоящее время и сам является инвалидом и не работает, добавила Ермилко.
Напомним, что авария с участие Lexus Косилова и Lada Vesta, в которой ехала Анастасия с другом, столкнулись в Аргаяшском районе Челябинской области. Оба молодых человека в результате ДТП впали в кому. Андрей Косилов не согласился признать свою вину в ДТП, однако помогал пострадавшим с лечением.
Позднее он был признан виновным по суду и получил наказание в виде ограничения свободы на два года и штраф в 1,2 миллиона рублей.
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