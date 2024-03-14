Семья студентки из Екатеринбурга требует с челябинского экс-чиновника 47 млн за ДТП

Сторона ответчика с их доводами не согласна. По словам адвоката Косилова Светланы Ермилко, необходимо тщательно проанализировать все данные по делу. Так, например, при лечении девушки семья покупала то, что по закону ей могли предоставить бесплатно. Лечение проходило в частной клинике вместо государственной. Также, по ее мнению, необходимо уточнить, получили ли пострадавшие в аварии компенсацию от страховой компании.