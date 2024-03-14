«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО

Местный житель обращался в мэрию с жалобой на горящий на городском полигоне мусор. В официальном ответе (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru) Александр Маслов сообщил о запланированном на 2024 год выводе из эксплуатации свалки Верхней Салды. Однако, по его словам, это случится только при запуске «вновь построенного полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле». При этом в ответе не было информации по борьбе с возгораниями, за которыми контроль и ответственность несет именно округ.