«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Свалка, о которой идет речь, располагается на территории Верхней Салды. Мэрия позиционирует ее как полигон для хранения твердых бытовых отходов. Не первый год местные жители жалуются на запах горящего мусора, доносящийся до их домов.
Сколько можно терпеть дым со свалки в Верхней Салде? На улице Спортивная по вечерам смрад, окна не открыть, — пишет аноним в местном паблике «ВСалде».
Другой местный житель Александр отметил, что особенно запах горящего мусора с полигона чувствуется в ночное время. Более того, молодой человек накануне видел дым над свалкой. Еще одна горожанка пожаловалась, что с таким запахом находиться дома с открытыми окнами невозможно.
В мэрии Верхнесалдинского городского округа факт возгорания, по крайней мере, на текущей неделе, отрицают.
Специалисты выезжали на полигон хранения твёрдых бытовых отходов. Источников возгорания и дыма не выявлено, — передает официальный аккаунт Верхней Салды в социальных сетях в комментариях к записи.
Отсутствие возгорания специалисты подтвердили прилагаемой фотографией полигона, сделанной накануне.
Часть горожан с неохотой ожидают потепление, поскольку, по их мнению, ситуация с неприятным запахом только ухудшится.
То ли будет летом. Будет жарко, да еще смог стоять, как в прошлом и позапрошлом году. Красотища прям, — комментирует жительница Верхней Салды Светлана.
Местный житель обращался в мэрию с жалобой на горящий на городском полигоне мусор. В официальном ответе (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru) Александр Маслов сообщил о запланированном на 2024 год выводе из эксплуатации свалки Верхней Салды. Однако, по его словам, это случится только при запуске «вновь построенного полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле». При этом в ответе не было информации по борьбе с возгораниями, за которыми контроль и ответственность несет именно округ.
Согласно Протокола совещания № 68 от 13 декабря 2023 года с Министром энергетики и ЖКХ Свердловской области об эксплуатации свалки пром-бытовых отходов города Верхняя Салда вывод из эксплуатации полигона ТБО и ПО в городе Верхняя Салда запланирован в 2024 году, при условии запуска вновь построенного полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в городе Нижний Тагил, — ответил жителю глава округа Александр Маслов.