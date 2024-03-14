Спасатели предупредили свердловчан о сильном ветре

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Предупреждение разослали спасатели. В связи с неблагоприятными погодными условиями они попросили граждан быть бдительными и соблюдать меры предостороженности. В случае, если ЧП все же произошло, горожанам предлагают звонить по номерам 101 или 112, сообщили в МЧС.
Напомним, что в ближайшие выходные, 16 и 17 марта, в Нижнем Тагиле тоже будет ветрено. Порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. В оба дня не будет осадков. При этом днем воздух прогреется до +3 градусов.