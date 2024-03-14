Спасатели предупредили свердловчан о сильном ветре

Напомним, что в ближайшие выходные, 16 и 17 марта, в Нижнем Тагиле тоже будет ветрено. Порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. В оба дня не будет осадков. При этом днем воздух прогреется до +3 градусов.