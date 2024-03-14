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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Ураганный ветер придет в Свердловскую область 15 марта

Спасатели предупредили свердловчан о сильном ветре

14 марта 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney

Ураганный ветер придет в Свердловскую область 15 марта

Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду прогнозируется в Свердловской области. Такая погода, по данным синоптиков, придет в регион в пятницу, 15 марта.

Предупреждение разослали спасатели. В связи с неблагоприятными погодными условиями они попросили граждан быть бдительными и соблюдать меры предостороженности. В случае, если ЧП все же произошло, горожанам предлагают звонить по номерам 101 или 112, сообщили в МЧС.

Напомним, что в ближайшие выходные, 16 и 17 марта, в Нижнем Тагиле тоже будет ветрено. Порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. В оба дня не будет осадков. При этом днем воздух прогреется до +3 градусов.

Потепление и сильный ветер придут в Свердловскую область
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#Спасатели#Погода#Ветер#Природа#Сильный ветер#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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