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Спортсмен Петр Ян вернулся в Екатеринбург после победы в UFC

Спортсмен Петр Ян вернулся в Екатеринбург после победы в UFC

14 марта 2024, 07:38
Фото: Страница Петра Яна во «ВКонтакте»
Боец Петр Ян прибыл домой в Екатеринбург после победы над китайским спортсменом Сонгом Ядонгом.

Спортсмен отметил, что счастлив попасть домой и скоро начнет тренироваться. По словам атлета, он очень давно не был дома, так как улетел из Екатеринбурга в начале января.

Напомним, что боец вернулся из Соединенных Штатов, где недавно выиграл у китайца Ядонга бой в главном состязании соревнования UFC 299. В этом году Петр хочет поучаствовать еще в двух поединках. Теперь ему необходимо обследоваться у врачей. Он уже записался на МРТ.

Напомним, что во время боя с китайским спортсменом, Ян сперва проигрывал. Победу в первом райнде одержал Сонг Ядонга. Зато второй и третий раунды выиграл Петр Ян, став побелителем турнира.

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