Спортсмен Петр Ян вернулся в Екатеринбург после победы в UFC

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Спортсмен отметил, что счастлив попасть домой и скоро начнет тренироваться. По словам атлета, он очень давно не был дома, так как улетел из Екатеринбурга в начале января.
Напомним, что боец вернулся из Соединенных Штатов, где недавно выиграл у китайца Ядонга бой в главном состязании соревнования UFC 299. В этом году Петр хочет поучаствовать еще в двух поединках. Теперь ему необходимо обследоваться у врачей. Он уже записался на МРТ.
Напомним, что во время боя с китайским спортсменом, Ян сперва проигрывал. Победу в первом райнде одержал Сонг Ядонга. Зато второй и третий раунды выиграл Петр Ян, став побелителем турнира.