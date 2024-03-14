Спортсмен Петр Ян вернулся в Екатеринбург после победы в UFC

Напомним, что боец вернулся из Соединенных Штатов, где недавно выиграл у китайца Ядонга бой в главном состязании соревнования UFC 299. В этом году Петр хочет поучаствовать еще в двух поединках. Теперь ему необходимо обследоваться у врачей. Он уже записался на МРТ.