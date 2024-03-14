Свердловскую фирму оштрафуют на 50 тысяч за назойливые звонки клиентке

Пожаловалась на компанию одна из местных жительниц. Она рассказала, что заключила с организацией договор займа, в последствии у нее образовалась задолженность. Далее ей за месяц позвонили 143 раза с требованием вернуть деньги. Такие действия противоречат закону, сообщили в региональном ФССП.