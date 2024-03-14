Свердловскую фирму оштрафуют на 50 тысяч за назойливые звонки клиентке

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Штраф в размере 50 тысяч предстоит оплатить одной из микрокредитных организаций.
Пожаловалась на компанию одна из местных жительниц. Она рассказала, что заключила с организацией договор займа, в последствии у нее образовалась задолженность. Далее ей за месяц позвонили 143 раза с требованием вернуть деньги. Такие действия противоречат закону, сообщили в региональном ФССП.
Была проведена проверка и в адрес ООО МКК «Макро» выписан административный протокол. Руководителю организации разъяснили, что штраф нужно заплатить за два месяца. Либо организации придется заплатить штраф в двукратном размере неуплаченной суммы.
Ранее сообщалось, что мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками.