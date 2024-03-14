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143 раза позвонили микрофинансы жительнице Свердловской области

Свердловскую фирму оштрафуют на 50 тысяч за назойливые звонки клиентке

14 марта 2024, 08:32
Фото: 1MI

143 раза позвонили микрофинансы жительнице Свердловской области

В Свердловской области оштрафуют фирму за то, что ее сотрудники навязчиво звонили клиентке и требовали погасить долг.

Штраф в размере 50 тысяч предстоит оплатить одной из микрокредитных организаций.

Пожаловалась на компанию одна из местных жительниц. Она рассказала, что заключила с организацией договор займа, в последствии у нее образовалась задолженность. Далее ей за месяц позвонили 143 раза с требованием вернуть деньги. Такие действия противоречат закону, сообщили в региональном ФССП.

Была проведена проверка и в адрес ООО МКК «Макро» выписан административный протокол. Руководителю организации разъяснили, что штраф нужно заплатить за два месяца. Либо организации придется заплатить штраф в двукратном размере неуплаченной суммы.

Ранее сообщалось, что мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками.

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#Происшествия#Закон#Штраф#Жалоба#Долги#Микрофинансовые организации#ФССП#Фирма#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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