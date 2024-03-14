Транспорт начнет ходить из Среднеуральска в деревню Мурзинка

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:39
Свердловчане, проживающие в деревне Мурзинка, написали заявление в прокуратуру из-за того, что у них нет возможности ездить на общественном транспорте в Среднеуральск.
Во время проверки оказалось, что мэрия не соблюдает закон о доступности транспорта, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.
В связи с этим прокуратура подала иск в суд, требуя обязать мэрию пустить транспорт по маршруту от деревни до города. Суд удовлетворил требование.
Напомним, из Екатеринбурга в поселок Северка начнут ездить новые автобусы №158 через площадь 1905 года.