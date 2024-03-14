«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В одном из подъездов жилого дома №19 по улице Циолковского вечером 11 марта произошел скандал.
Дебоширил сосед со второго этажа. Тот, видимо, выпил, возможно, в компании с другим соседом, и по какой-то причине начался скандал. Неудивительно, под алкоголем много ли поводов нужно? Сначала громко кричали в подъезде, потом тот, что со второго, схватил нож и потом какое-то оружие, огнестрельное что ли. Очень долго в этот вечер у подъезда стояла машина полицейских, мы перепугались, — рассказала жительница дома Ольга.
Оказалось, что скандаливший сосед был осужден в 2015 году за тяжкий вред здоровью, из мест лишения свободы он вышел в 2020 году, сообщили в полиции Нижнего Тагила. С тех пор, по словам соседей, живет в одиночестве, периодически выпивает.
У него несколько лет назад умерла пожилая мать, с тех пор он живет один. Но никогда раньше подобных ситуаций не было. На вид молчаливый, спокойный мужчина, — отметила Ольга в беседе с TagilCity.ru.
Другие жильцы, в свою очередь, по информации пресс-службы МВД, по данному поводу в полицию не обращались. Пострадавших нет.
По предварительным данным, подозреваемый стучался в соседскую квартиру, где до этого распивал спиртные напитки. Службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение. Предметы, изъятые из жилища дебошира, экспертами не признаны холодным и огнестрельным оружием, — сообщили в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».