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В Нижнем Тагиле 55-летний дебошир угрожал полиции ножом

«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде

14 марта 2024, 11:46
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле 55-летний дебошир угрожал полиции ножом

В Нижнем Тагиле 11 марта в одном из подъездов жилого дома случился скандал, который едва не окончился трагедией. После распития алкоголя 55-летний тагильчанин поругался с соседом и даже размахивал ножом, на место вызвали полицейских.

В одном из подъездов жилого дома №19 по улице Циолковского вечером 11 марта произошел скандал.

Дебоширил сосед со второго этажа. Тот, видимо, выпил, возможно, в компании с другим соседом, и по какой-то причине начался скандал. Неудивительно, под алкоголем много ли поводов нужно? Сначала громко кричали в подъезде, потом тот, что со второго, схватил нож и потом какое-то оружие, огнестрельное что ли. Очень долго в этот вечер у подъезда стояла машина полицейских, мы перепугались, — рассказала жительница дома Ольга.

Оказалось, что скандаливший сосед был осужден в 2015 году за тяжкий вред здоровью, из мест лишения свободы он вышел в 2020 году, сообщили в полиции Нижнего Тагила. С тех пор, по словам соседей, живет в одиночестве, периодически выпивает.

У него несколько лет назад умерла пожилая мать, с тех пор он живет один. Но никогда раньше подобных ситуаций не было. На вид молчаливый, спокойный мужчина, — отметила Ольга в беседе с TagilCity.ru.

Другие жильцы, в свою очередь, по информации пресс-службы МВД, по данному поводу в полицию не обращались. Пострадавших нет.

По предварительным данным, подозреваемый стучался в соседскую квартиру, где до этого распивал спиртные напитки. Службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение. Предметы, изъятые из жилища дебошира, экспертами не признаны холодным и огнестрельным оружием, — сообщили в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».
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