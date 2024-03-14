«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде

Оказалось, что скандаливший сосед был осужден в 2015 году за тяжкий вред здоровью, из мест лишения свободы он вышел в 2020 году, сообщили в полиции Нижнего Тагила. С тех пор, по словам соседей, живет в одиночестве, периодически выпивает.