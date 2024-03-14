«Уже 6 раз поджигал»: жители Екатеринбурга пожаловались на буйного соседа

По данным екатеринбуржцев, мужчина в 7 утра поджег 12-й этаж дома №143 по улице Чкалова. Поджог он лоджию и коридор, находящийся перед лифтами. До этого он собрал рекламу и украл пакет с вещами у соседей. Там было старое белье, сообщается в паблике «Злой Екб».