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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Житель Екатеринбурга попытался сжечь соседей

«Уже 6 раз поджигал»: жители Екатеринбурга пожаловались на буйного соседа

14 марта 2024, 12:27
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга попытался сжечь соседей

Жители Екатеринбурга пожаловались на мужчину, который поджег весь этаж. Это произошло 13 марта.

По данным екатеринбуржцев, мужчина в 7 утра поджег 12-й этаж дома №143 по улице Чкалова. Поджог он лоджию и коридор, находящийся перед лифтами. До этого он собрал рекламу и украл пакет с вещами у соседей. Там было старое белье, сообщается в паблике «Злой Екб».

Узнавали у соседей, эта особь живет в 141 доме, он там уже 6 раз поджигал, на него писали заявление, он отделался обещаниями, что больше так не будет, — рассказали пострадавшие.

Спасло от пожара дом то, что соседка вышла в коридор и увидела разгорающийся огонь. Весь этаж на тот момент был в дыму.

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#Пожар#Поджог#Криминал#Подъезд#Соседи#18+#Екатеринбург#Поджигатель#Дарья Сорокина
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