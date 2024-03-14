«Уже 6 раз поджигал»: жители Екатеринбурга пожаловались на буйного соседа

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По данным екатеринбуржцев, мужчина в 7 утра поджег 12-й этаж дома №143 по улице Чкалова. Поджог он лоджию и коридор, находящийся перед лифтами. До этого он собрал рекламу и украл пакет с вещами у соседей. Там было старое белье, сообщается в паблике «Злой Екб».
Узнавали у соседей, эта особь живет в 141 доме, он там уже 6 раз поджигал, на него писали заявление, он отделался обещаниями, что больше так не будет, — рассказали пострадавшие.
Спасло от пожара дом то, что соседка вышла в коридор и увидела разгорающийся огонь. Весь этаж на тот момент был в дыму.
Ранее в Нижнем Тагиле пироманы подожгли квартиру на Цементной «коктейлем Молотова».