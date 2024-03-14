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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В одной из школ Белоярского подросток пырнул ножом одноклассника

В Белоярском восьмиклассник пырнул ножом сверстника после уроков

14 марта 2024, 15:12
Фото: 1MI

В одной из школ Белоярского подросток пырнул ножом одноклассника

Подростки из Белоярского повздорили после уроков, в результате один получил удар «бабочкой» и попал в больницу.

В школе №14 Белоярского два подростка устроили взрослые разборки. Один из них решил доказать свою правоту сопернику с помощью ножа. В результате второй школьник попал в больницу, сообщает издание 66.ru.

ЧП произошло после уроков. Несовершеннолетний нанес удар оппоненту «бабочкой». Пострадавшего госпитализировали в больницу в Заречном, он до сих пор проходит лечение.

Как рассказала журналистам мать мальчика, она опасается, что инцидент могут замять: виновник доказывает, что пострадавший сам споткнулся и упал на нож.

Информацию о драке с поножовщиной подтвердили в администрации школы. Проверку проводит полиция.

Ранее в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила ученика первого класса.

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#Происшествия#Проверка#Больница#Школа#Нож#Драка#ЧП#Белоярский#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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