В Белоярском восьмиклассник пырнул ножом сверстника после уроков

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В школе №14 Белоярского два подростка устроили взрослые разборки. Один из них решил доказать свою правоту сопернику с помощью ножа. В результате второй школьник попал в больницу, сообщает издание 66.ru.
ЧП произошло после уроков. Несовершеннолетний нанес удар оппоненту «бабочкой». Пострадавшего госпитализировали в больницу в Заречном, он до сих пор проходит лечение.
Как рассказала журналистам мать мальчика, она опасается, что инцидент могут замять: виновник доказывает, что пострадавший сам споткнулся и упал на нож.
Информацию о драке с поножовщиной подтвердили в администрации школы. Проверку проводит полиция.
Ранее в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила ученика первого класса.