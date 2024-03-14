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В Полевском двухлетняя девочка отравилась наркотиком

В Екатеринбург отвезли девочку после отравления наркотиком

14 марта 2024, 11:00
Фото: 1MI

В Полевском двухлетняя девочка отравилась наркотиком

Двухлетняя малышка отравилась наркотиком. Врачи отправили ее в больницу Екатеринбурга. Само ЧП произошло в Полевском.

Известно, что ЧП произошло 12 марта. Малышке уже промыли желудок, пишет Ура.ру.

Ранее сообщалось, что наркотик девочка могла найти у возлюбленного своей мамы. Ей 22 года, а ее сожитель — ранее судимый гражданин. Теперь решается вопрос о заведении административного протокола в отношении матери ребенка.

Ранее сообщалось, что девочка в Екатеринбурге сломала палец на игровой площадке «Кидспарк». Теперь владелица площадки должна будет выплатить семье малышки 165 тысяч.

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