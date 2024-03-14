В Екатеринбург отвезли девочку после отравления наркотиком

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Известно, что ЧП произошло 12 марта. Малышке уже промыли желудок, пишет Ура.ру.
Ранее сообщалось, что наркотик девочка могла найти у возлюбленного своей мамы. Ей 22 года, а ее сожитель — ранее судимый гражданин. Теперь решается вопрос о заведении административного протокола в отношении матери ребенка.
Ранее сообщалось, что девочка в Екатеринбурге сломала палец на игровой площадке «Кидспарк». Теперь владелица площадки должна будет выплатить семье малышки 165 тысяч.