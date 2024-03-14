В Нижнем Тагиле местный житель заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Во время судебного заседания выступили сам обвиняемый и его защитник, который попытался объяснить действия И. Кроме того, были заслушаны свидетельские показания представителя челябинского Погрануправления ФСБ «Екатеринбург-Аэропорт». Какое отношение пограничник имеет к процессу, в суде не уточнили.