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В Нижнем Тагиле суд оштрафовал местного жителя за дискредитацию ВС РФ

В Нижнем Тагиле местный житель заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

14 марта 2024, 15:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле суд оштрафовал местного жителя за дискредитацию ВС РФ

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила привлек к ответственности жителя города за репост сомнительного сообщения в социальной сети.

Тагильчанин И. поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» постом, дискредитирующим действия российской армии, и за это был привлечен к ответственности. Судья оштрафовал его на 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Тагилстроевского суда.

Во время судебного заседания выступили сам обвиняемый и его защитник, который попытался объяснить действия И. Кроме того, были заслушаны свидетельские показания представителя челябинского Погрануправления ФСБ «Екатеринбург-Аэропорт». Какое отношение пограничник имеет к процессу, в суде не уточнили.

Напомним, что по действующему законодательству первый эпизод дискредитации ВС РФ наказывается штрафом до 1 млн рублей. За повторные действия предусмотрена уже уголовная ответственность.

Ранее суд в Екатеринбурге заочно арестовал блогера «Красаву» за дискредитацию вооруженных сил России.

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#Нижний Тагил#Суд#Штраф#Административная ответственность#Уголовная ответственность#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дискредитация ВС РФ#Дарья Бобровицкая
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