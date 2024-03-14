В Нижнем Тагиле местный житель заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Тагильчанин И. поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» постом, дискредитирующим действия российской армии, и за это был привлечен к ответственности. Судья оштрафовал его на 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Тагилстроевского суда.
Во время судебного заседания выступили сам обвиняемый и его защитник, который попытался объяснить действия И. Кроме того, были заслушаны свидетельские показания представителя челябинского Погрануправления ФСБ «Екатеринбург-Аэропорт». Какое отношение пограничник имеет к процессу, в суде не уточнили.
Напомним, что по действующему законодательству первый эпизод дискредитации ВС РФ наказывается штрафом до 1 млн рублей. За повторные действия предусмотрена уже уголовная ответственность.
Ранее суд в Екатеринбурге заочно арестовал блогера «Красаву» за дискредитацию вооруженных сил России.