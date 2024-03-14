В Подмосковье втрое увеличили площадь заказника с краснокнижными животными

Обследование показало, что на территории заказника обитает десять видов животных, которые включены в Красные книги России и Подмосковья. Также здесь обнаружено девять видов растений, четыре вида лишайников и 44 вида животных, которые также занесены в Красную книгу региона. Кроме того, найдено восемь видов растений и 15 видов животных, которые являются редкими и уязвимыми.