tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Подмосковье втрое увеличили площадь заказника с краснокнижными животными

14 марта 2024, 08:57
Площадь природного заказника «Урочище „Веревкин бугор“ в Подмосковье была увеличена в 3,5 раза. Ранее она составляла 1923 гектара, а теперь превышает семь тысяч гектаров. Поводом для реорганизации стало неточное описание его границ ранее и отсутствие данных о ценных природных объектах.

Обследование показало, что на территории заказника обитает десять видов животных, которые включены в Красные книги России и Подмосковья. Также здесь обнаружено девять видов растений, четыре вида лишайников и 44 вида животных, которые также занесены в Красную книгу региона. Кроме того, найдено восемь видов растений и 15 видов животных, которые являются редкими и уязвимыми.

Таким образом, расширение площади заказника поможет сохранить биологическое разнообразие этой местности.

Подпишитесь
Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем
Вчера, 14:17
Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами
Вчера, 13:09
Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков
Вчера, 14:44
Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов
Вчера, 14:16
Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку
Вчера, 13:47
"