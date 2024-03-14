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Дело о ДТП с участием водителя с инсультом под Екатеринбургом заинтересовало СК

В СК заинтересовались делом водителя с инсультом на трассе Екатеринбург-Тюмень

14 марта 2024, 09:42
Фото: 1MI

Дело о ДТП с участием водителя с инсультом под Екатеринбургом заинтересовало СК

Следователи СК проверят правомерность действий автоинспекторов, которые не оказали помощь водителю с инсультом на трассе Екатеринбург-Тюмень.

Поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи СК установят обстоятельства, из-за которых правоохранители не вызвали скорую помощь водителю фуры, попавшей в аварию, а вместо этого заперли его в машине.

По предварительным данным, они сочли мужчину пьяным и оставили «трезветь». В результате был упущен так называемый «светлый промежуток», во время которого человек с инсультом может восстановиться без потерь для здоровья. Тем не менее, медики смогли помочь водителю, он уже выписан из больницы.

Ранее также стало известно, что пострадавшему водителю сотрудники ГИБДД вместо извинений прислали квитанцию со штрафом о неправильной парковке.

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#Происшествия#Проверка#ГИБДД#Грузовой транспорт#Халатность#СК РФ#18+#Екатеринбург#Инспекторы ГИБДД#Дарья Бобровицкая
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