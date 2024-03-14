В СК заинтересовались делом водителя с инсультом на трассе Екатеринбург-Тюмень

По предварительным данным, они сочли мужчину пьяным и оставили «трезветь». В результате был упущен так называемый «светлый промежуток», во время которого человек с инсультом может восстановиться без потерь для здоровья. Тем не менее, медики смогли помочь водителю, он уже выписан из больницы.