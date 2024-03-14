В Свердловской области выросли цены на свеклу, помидоры и свежую капусту

Более чем на 5% «подпрыгнула» в цене свекла, которая теперь стоит в среднем 45,72 рублей за один килограмм. На втором месте оказалась капуста — рост цены по сравнению с первой неделей марта на 3,81%. Теперь за килограмм белокочанной в магазине или на рынке придется отдать 40,38 рубля. Замыкают тройку «антилидеров» помидоры, которые подорожали почти на 3% до 282,9 рублей.