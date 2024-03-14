В Свердловской области выросли цены на свеклу, помидоры и свежую капусту

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
На прошлой неделе жители Свердловской области обратили внимание на подорожание некоторых овощей. Их наблюдения подтверждаются данными «Свердловскстата».
Более чем на 5% «подпрыгнула» в цене свекла, которая теперь стоит в среднем 45,72 рублей за один килограмм. На втором месте оказалась капуста — рост цены по сравнению с первой неделей марта на 3,81%. Теперь за килограмм белокочанной в магазине или на рынке придется отдать 40,38 рубля. Замыкают тройку «антилидеров» помидоры, которые подорожали почти на 3% до 282,9 рублей.
Вслед за ними подтягивается и обычная морковка, хотя она выросла в цене не так значительно — менее чем на 1,5%.
ранее стало известно, что в Свердловской области в преддверии Масленицы жителей неприятно удивляют цены на блины.