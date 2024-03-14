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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Свердловской области подорожали овощи

В Свердловской области выросли цены на свеклу, помидоры и свежую капусту

14 марта 2024, 13:08
Фото: 1MI

В Свердловской области подорожали овощи

За последнюю неделю в Свердловской области очередной ценовой «кульбит» сделали овощи. Больше всего подорожала свекла.

На прошлой неделе жители Свердловской области обратили внимание на подорожание некоторых овощей. Их наблюдения подтверждаются данными «Свердловскстата».

Более чем на 5% «подпрыгнула» в цене свекла, которая теперь стоит в среднем 45,72 рублей за один килограмм. На втором месте оказалась капуста — рост цены по сравнению с первой неделей марта на 3,81%. Теперь за килограмм белокочанной в магазине или на рынке придется отдать 40,38 рубля. Замыкают тройку «антилидеров» помидоры, которые подорожали почти на 3% до 282,9 рублей.

Вслед за ними подтягивается и обычная морковка, хотя она выросла в цене не так значительно — менее чем на 1,5%.

ранее стало известно, что в Свердловской области в преддверии Масленицы жителей неприятно удивляют цены на блины.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Овощи#Подорожание#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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