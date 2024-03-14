Ветер накроет Нижний Тагил в выходные

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Так, в субботу, 16 марта, в городе ожидается -1 градус утром, +3 днем и столько же вечером. Ветер в этот день может усилиться до 13 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В воскресенье, 17 марта, утром в городе прогнозируется -2 градуса, днем +5 градусов, а вечером +1 градус. Ветер в этот день усилится до 12 метров в секунду. В оба дня не прогнозируется осадков и повышенной магнитной активности.
Ранее сообщалось, что потепление и сильный ветер придут в Свердловскую область. Такой прогноз дал метеоролог Алексей Пулин на 15 марта. А в ночь на 16 марта он ожидает ветреность до 20 метров в секунду.