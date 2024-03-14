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Владимир Путин помиловал трех жительниц Свердловской области

Владимир Путин помиловал трех жительниц Свердловской области

14 марта 2024, 09:00
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин помиловал трех осужденных жительниц Свердловской области. Они находятся в списке из 52-х помилованных женщин.

У первой женщины четыре ребенка, у второй три, а у третьей два, поделилась информацией свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, сообщает Ура.ру.

Документ, согласно которому женщины освободились от наказания, был подписан в Международный женский день 8 марта. Президент сообщал, что при подписании документа, руководствовался принципами гуманности.

Напомним, что несколько лет назад Владимир Путин также подписал указы о помиловании троих мужчин, которые являются гражданами России. Такое решение также было принято, основываясь на принципах гуманности. К примеру, от наказания был освобожден Павел Патрашов, осужденный шесть лет назад за нарушение ПДД, повлекшее смерть.

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