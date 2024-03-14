Владимир Путин помиловал трех жительниц Свердловской области

Напомним, что несколько лет назад Владимир Путин также подписал указы о помиловании троих мужчин, которые являются гражданами России. Такое решение также было принято, основываясь на принципах гуманности. К примеру, от наказания был освобожден Павел Патрашов, осужденный шесть лет назад за нарушение ПДД, повлекшее смерть.