Владимир Путин помиловал трех жительниц Свердловской области

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
У первой женщины четыре ребенка, у второй три, а у третьей два, поделилась информацией свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, сообщает Ура.ру.
Документ, согласно которому женщины освободились от наказания, был подписан в Международный женский день 8 марта. Президент сообщал, что при подписании документа, руководствовался принципами гуманности.
Напомним, что несколько лет назад Владимир Путин также подписал указы о помиловании троих мужчин, которые являются гражданами России. Такое решение также было принято, основываясь на принципах гуманности. К примеру, от наказания был освобожден Павел Патрашов, осужденный шесть лет назад за нарушение ПДД, повлекшее смерть.