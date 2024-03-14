Врач Чоговадзе: Реабилитация после инсульта — сложный и многоэтапный процесс

Пациенты, перенесшие инсульт менее года назад, могут пройти реабилитацию в этом центре по квоте. В 2024 году ожидается, что центр сможет принять около 1,3 тысяч пациентов из разных регионов России. Дополнительную информацию о госпитализации и необходимых документах можно найти на сайте Федерального центра мозга и нейротехнологий.