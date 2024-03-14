Врач Чоговадзе: Реабилитация после инсульта — сложный и многоэтапный процесс

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Он подчеркнул, что это сложный и многоэтапный процесс, который требует работы команды специалистов. Нарушения после инсульта могут затронуть не только двигательные способности, но и речь, зрение и когнитивные функции. Поэтому в команду включают физических терапевтов, логопедов, эрготерапевтов, медицинских психологов и нейропсихологов, пишут «Известия».
Также Чоговадзе отметил, что сейчас во всех регионах активно проводится работа по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Этот проект предусматривает бесплатную медицинскую реабилитацию для пациентов по каналам обязательного медицинского страхования. Каждый регион получает определенное количество квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Федеральном центре мозга и нейротехнологий.
Пациенты, перенесшие инсульт менее года назад, могут пройти реабилитацию в этом центре по квоте. В 2024 году ожидается, что центр сможет принять около 1,3 тысяч пациентов из разных регионов России. Дополнительную информацию о госпитализации и необходимых документах можно найти на сайте Федерального центра мозга и нейротехнологий.