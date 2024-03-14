Врач Крашкина назвала симптомы расстройства пищевого поведения

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
При РПП человек может либо сильно ограничивать себя в еде, либо переедать и затем избавляться от лишнего с помощью рвоты или слабительных средств. Такие патологии могут быть незаметны для обычных людей, пишут «Известия».
Существует несколько видов РПП. Анорексия — это когда человек считает себя недостаточно стройным, даже если его вес ниже нормы. Люди с анорексией часто ограничивают себя в еде или сильно тренируются, что может быть опасно для их жизни. Булимия — это когда человек переедает, а затем вызывает рвоту или принимает слабительные средства, чтобы не набрать вес. Обычно человек осознает свое поведение, но умеет хорошо скрывать его.
Избегающее (ограничительное) расстройство приема пищи (ARFID) — это когда человек сильно ограничивает количество пищи или полностью отказывается от определенных продуктов без медицинских показаний. Такая патология может нарушать физиологические процессы в организме. Руминация — это непреднамеренное срыгивание еды после приема пищи, не связанное с проблемами ЖКТ. Компульсивное переедание — это когда человек не может остановиться в процессе приема пищи и после испытывает физический и эмоциональный дискомфорт.
Признаки РПП включают строгое ограничение в еде по калориям, отказ от «запрещенных» продуктов, зацикленность на весе и форме тела, уменьшение количества пищи, избегание мероприятий с угощениями, употребление слабительных препаратов, вызывание рвоты и нестабильное эмоциональное состояние.
Важно первым шагом признать проблему. Многие люди боятся осуждения и не осознают масштаб проблемы. При подозрении на РПП необходимо обратиться к психотерапевту, который при необходимости может направить к другим специалистам для дополнительного обследования и подтверждения диагноза.