Врач Крашкина назвала симптомы расстройства пищевого поведения

Существует несколько видов РПП. Анорексия — это когда человек считает себя недостаточно стройным, даже если его вес ниже нормы. Люди с анорексией часто ограничивают себя в еде или сильно тренируются, что может быть опасно для их жизни. Булимия — это когда человек переедает, а затем вызывает рвоту или принимает слабительные средства, чтобы не набрать вес. Обычно человек осознает свое поведение, но умеет хорошо скрывать его.