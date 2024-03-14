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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Школьникам из Первоуральска грозит тюрьма за групповой секс с ребенком

За секс с 11-летней девочкой школьникам из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы

14 марта 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney

Школьникам из Первоуральска грозит тюрьма за групповой секс с ребенком

В Первоуральске между школьниками-мальчиками и 11-летней девочкой произошел групповой секс. Мальчикам, участвующим в процессе, по 14 лет.

Известно, что в процессе участвовали три мальчика, хотя ранее сообщалось о двух. Всех их могут посадить в тюрьму на срок до шести лет. Им вменяют изнасилование и насильственные действия в отношении ребенка, пишет «Инцидент Первоуральск».

По некоторым данным, школьники заставляли девочку заниматься с ними сексом на протяжении полугода. Происходящее они снимали на видео. Пострадавшая девочка учится в пятом классе в другой школе.

Предполагаемые насильники воспитываются в семьях, не состоящих на учете в качестве благополучных. Они занимаются спортом и музыкой, а также посещают спортзал.

Ранее житель Свердловской области получил срок за изнасилование, которого не было. Девушка, с которой у него был половой акт, спустя годы призналась, что все было добровольно. Оклеветала она мужчину из-за того, что боялась осуждения своей мамы.

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#Дети#Школьники#Криминал#Изнасилование#Секс#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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