За секс с 11-летней девочкой школьникам из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы

Известно, что в процессе участвовали три мальчика, хотя ранее сообщалось о двух. Всех их могут посадить в тюрьму на срок до шести лет. Им вменяют изнасилование и насильственные действия в отношении ребенка, пишет «Инцидент Первоуральск».