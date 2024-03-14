За секс с 11-летней девочкой школьникам из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Известно, что в процессе участвовали три мальчика, хотя ранее сообщалось о двух. Всех их могут посадить в тюрьму на срок до шести лет. Им вменяют изнасилование и насильственные действия в отношении ребенка, пишет «Инцидент Первоуральск».
По некоторым данным, школьники заставляли девочку заниматься с ними сексом на протяжении полугода. Происходящее они снимали на видео. Пострадавшая девочка учится в пятом классе в другой школе.
Предполагаемые насильники воспитываются в семьях, не состоящих на учете в качестве благополучных. Они занимаются спортом и музыкой, а также посещают спортзал.
Ранее житель Свердловской области получил срок за изнасилование, которого не было. Девушка, с которой у него был половой акт, спустя годы призналась, что все было добровольно. Оклеветала она мужчину из-за того, что боялась осуждения своей мамы.