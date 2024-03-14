Замдиректора завода МЗИК в Свердловской области оштрафован на 20 тысяч

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Сотрудник Госпожнадзора провел проверку в корпусов, которому дали категорию высокого риска.
В ходе мероприятия выяснилось, что в корпусе нет планов эвакуации во время возгорания, сигнализации, а также были выявлены другие нарушения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В отношении замруководителя производства был составлен административный протокол. Также суд назначил денежное взыскание, сумма которого — 20 тысяч рублей. Сотрудник решил обжаловать решение, но безуспешно.
Напомним, компания «Мотив» заплатит 100 тысяч штрафа за активную рекламную рассылку в SMS-сообщениях, несмотря на отказ абонентов от нее.