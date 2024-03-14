tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Замдиректора завода МЗИК в Свердловской области оштрафован на 20 тысяч

Замдиректора завода МЗИК в Свердловской области оштрафован на 20 тысяч

14 марта 2024, 06:51
Фото: 1MI
Суд обязал заместителя гендиректора предприятия МЗИК в Свердловской области выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение пожарной безопасности.

Сотрудник Госпожнадзора провел проверку в корпусов, которому дали категорию высокого риска.

В ходе мероприятия выяснилось, что в корпусе нет планов эвакуации во время возгорания, сигнализации, а также были выявлены другие нарушения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В отношении замруководителя производства был составлен административный протокол. Также суд назначил денежное взыскание, сумма которого — 20 тысяч рублей. Сотрудник решил обжаловать решение, но безуспешно.

Напомним, компания «Мотив» заплатит 100 тысяч штрафа за активную рекламную рассылку в SMS-сообщениях, несмотря на отказ абонентов от нее.

В Свердловской области «Ферростар» исключили из ОЭЗ и присудили штраф в 5 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга отсудил почти 120 тысяч у ТЦ «Радуга-парк» за травмуВрач в поселке Свердловской области отсудил у государства более 6 млнПредприятие в Екатеринбурге заплатит более 5 млн работнику за травму головы
#Происшествия#Свердловская область#Суд#Деньги#Штраф#Протокол#Пожарная безопасность#ЧП#Нарушения#Решение#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем
Вчера, 14:17
Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами
Вчера, 13:09
Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков
Вчера, 14:44
Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов
Вчера, 14:16
Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку
Вчера, 13:47
"