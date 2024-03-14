Жители Свердловской области могут увидеть в небе гигантскую комету

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В ближайшие дни она будет становиться ярче. В настоящий момент свердловчане могут разглядеть ее через бинокль, а скоро она будет видна и без его помощи. Астрологи полагают, что в будущем подобная комета пролетит над Землей не ранее, чем через 71 год.
Комета расположена в созвездии Андромеды, пишет Е1 со ссылкой на специалиста Евгения Кудымова.
Ранее сообщалось, что свердловчане стали чаще интересоваться историей освоения космоса.