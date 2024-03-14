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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Гигантская комета летит над Екатеринбургом

Жители Свердловской области могут увидеть в небе гигантскую комету

14 марта 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney

Гигантская комета летит над Екатеринбургом

Над Екатеринбургом пролетела очень крупная комета 12P/Понс-Брукс. По своим размерам она больше, чем Эверест.

В ближайшие дни она будет становиться ярче. В настоящий момент свердловчане могут разглядеть ее через бинокль, а скоро она будет видна и без его помощи. Астрологи полагают, что в будущем подобная комета пролетит над Землей не ранее, чем через 71 год.

Комета расположена в созвездии Андромеды, пишет Е1 со ссылкой на специалиста Евгения Кудымова.

Ранее сообщалось, что свердловчане стали чаще интересоваться историей освоения космоса.

Почти за всеми лесами Свердловской области будут следить из космоса
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#Свердловская область#Небо#Природа#Астероид#Екатеринбург#Комета#Дарья Сорокина#Астрологи#Бинокль
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