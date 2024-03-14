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В Екатеринбурге женщина на «китайце» врезалась в чужое авто

Жительница Екатеринбурга на «китайце» устроила ДТП с сюрпризом

14 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщина на «китайце» врезалась в чужое авто

На улице Суходольской в Екатеринбурге местная жительница на китайском авто влетела в Hyundai, но штраф выписали потерпевшей стороне.

В Екатеринбурге произошло ДТП с сюрпризом, в ходе которого штраф придется заплатить потерпевшей стороне, пишет издание E1.ru со ссылкой на очевидца происшествия.

Две иномарки столкнулись на улице Суходольской улице. Девушка за рулем Chery Omoda, поворачивая к дому со стороны улицы Феофанова, не уступила дорогу автомобилю Hyundai. От удара «китайца» перевернуло на бок. В обеих машинах сработали подушки безопасности, поэтому никто не пострадал.

Когда на место прибыли инспекторы ДПС, они проверили документы у обоих водителей и выяснили, что мужчина за рулем Hyundai водительских прав не имел.

В результате на него составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф пять тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге столкнулись две иномарки Kia.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Штраф#Водительские права#Столкновение автомобилей#18+#Екатеринбург#Перевернулся#Автоинспекторы#Дарья Бобровицкая
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