Жительница Екатеринбурга на «китайце» устроила ДТП с сюрпризом

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Екатеринбурге произошло ДТП с сюрпризом, в ходе которого штраф придется заплатить потерпевшей стороне, пишет издание E1.ru со ссылкой на очевидца происшествия.
Две иномарки столкнулись на улице Суходольской улице. Девушка за рулем Chery Omoda, поворачивая к дому со стороны улицы Феофанова, не уступила дорогу автомобилю Hyundai. От удара «китайца» перевернуло на бок. В обеих машинах сработали подушки безопасности, поэтому никто не пострадал.
Когда на место прибыли инспекторы ДПС, они проверили документы у обоих водителей и выяснили, что мужчина за рулем Hyundai водительских прав не имел.
В результате на него составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф пять тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге столкнулись две иномарки Kia.