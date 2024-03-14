Жительница Екатеринбурга на «китайце» устроила ДТП с сюрпризом

Две иномарки столкнулись на улице Суходольской улице. Девушка за рулем Chery Omoda, поворачивая к дому со стороны улицы Феофанова, не уступила дорогу автомобилю Hyundai. От удара «китайца» перевернуло на бок. В обеих машинах сработали подушки безопасности, поэтому никто не пострадал.