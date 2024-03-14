Жителя Екатеринбурга приговорили к 11 годам тюрьмы за распространение наркотиков

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Летом мужчина приехал в Санкт-Петербург и забрал из тайника более двух килограммов наркотиков. После этого он перевез их в Свердловскую область на автомобиле, чтобы потом их распространять, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В октябре 2023 года екатеринбуржца задержали, а найденные у него наркотики были изъяты. В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что мужчина ранее был дважды судим за аналогичные преступления.
Суд приговорил обвиняемого к 11 годам тюремного заключения в ИК особого режима.
Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека, у которого обнаружилось 50 граммов гашиша.