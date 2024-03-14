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Жителя Екатеринбурга приговорили к 11 годам тюрьмы за распространение наркотиков

Жителя Екатеринбурга приговорили к 11 годам тюрьмы за распространение наркотиков

14 марта 2024, 11:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель получил уголовный срок за распространение наркотиков. Незаконной деятельностью он занимался в 2023 году.

Летом мужчина приехал в Санкт-Петербург и забрал из тайника более двух килограммов наркотиков. После этого он перевез их в Свердловскую область на автомобиле, чтобы потом их распространять, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2023 года екатеринбуржца задержали, а найденные у него наркотики были изъяты. В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что мужчина ранее был дважды судим за аналогичные преступления.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам тюремного заключения в ИК особого режима.

Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека, у которого обнаружилось 50 граммов гашиша.

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#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Наркотики#Преступление#ЧП#Тюремный срок#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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