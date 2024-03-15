Автомобиль сгорел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Сообщение о том, что около Светлореченской улицы горит автомобиль, поступило в спасательную службу утром. По адресу вызова приехало семь специалистов, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Устранить огонь спасателям удалось за четыре минуты. Пострадавших нет. Почему произошло возгорание — неизвестно. Также не сообщается марка автомобиля.
Напомним, 27 января 2024 года в центре Нижнего Тагила загорелся один из автомобилей, припаркованных во дворе около дома.