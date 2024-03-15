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Updated Сегодня, 06:38

Автомобиль сгорел в Екатеринбурге

Автомобиль сгорел в Екатеринбурге

15 марта 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге разгорелся автомобиль на Объездной дороге. Происшествие случилось 15 марта 2024 года.

Сообщение о том, что около Светлореченской улицы горит автомобиль, поступило в спасательную службу утром. По адресу вызова приехало семь специалистов, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Устранить огонь спасателям удалось за четыре минуты. Пострадавших нет. Почему произошло возгорание — неизвестно. Также не сообщается марка автомобиля.

Напомним, 27 января 2024 года в центре Нижнего Тагила загорелся один из автомобилей, припаркованных во дворе около дома.

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