Генсек НАТО планирует поездку по Закавказью

Визит запланирован на период с 17 по 19 марта и направлен на укрепление диалога и сотрудничества между НАТО и этими странами. Проведение данного визита поможет укрепить связи в рамках альянса и продвинуть интересы военно-политического блока, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».