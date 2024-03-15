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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Генсек НАТО планирует поездку по Закавказью

15 марта 2024, 18:30
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скоро отправится в поездку по региону Закавказья. Он посетит Армению, Азербайджан и Грузию, сообщает пресс-служба альянса.

Визит запланирован на период с 17 по 19 марта и направлен на укрепление диалога и сотрудничества между НАТО и этими странами. Проведение данного визита поможет укрепить связи в рамках альянса и продвинуть интересы военно-политического блока, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе визита планируется обсудить широкий круг вопросов, включая безопасность, оборону и инициативы по укреплению сотрудничества в области обучения и подготовки.

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