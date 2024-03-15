tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Мэр Нижнего Тагила вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в выборах президента России

15 марта 2024, 08:21
Фото: tagilcity.ru

Мэр Нижнего Тагила вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ

Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, его отец Юрий Пинаев, жена Елена, дочери Полина и София, а также зять Юрий 15 марта приняли участие в выборах президента Российской Федерации. Корреспондент TagilCity.ru узнал мнение каждого из них об этом событии.

Отец мэра Нижнего Тагила Юрий Пинаев начинал работать в этом городе в 1957 году. Он рассказал о том, что город очень изменился за последние несколько лет, стал обустроенным и благоустроенным и ему есть, с чем сравнить.

Это не просто выборы. Сегодня мы выбираем и поддерживаем стратегию развития Российской Федерации. Для нас очень важно принять в этом активное участие, чтобы сохранить то, что сегодня уже наработано и определено. И нам далеко не безразлично, как будет развиваться Российская Федерация. И поэтому сегодня каждый член семьи, каждый житель нашей области должен определиться со своим выбором и озвучить его, — отметил Юрий Пинаев.
Отец главы города Нижний Тагил Юрий Пинаев.Отец главы города Нижний Тагил Юрий Пинаев.
Отец главы города Нижний Тагил Юрий Пинаев.
Фото: tagilcity.ru

Кроме Юрия Пинаева с главой города пришла и его жена Елена.

Очень важно определить курс развития страны. Мы пришли всей семьей, потому что принимаем ту ответственность, которая сегодня возлагается на руководителей страны в той ситуации, которая имеет место быть в наши дни. Прийти и выполнить свой конституционный долг — сегодня самое главное, — высказал свое мнение Владислав Пинаев.
В Год семьи мы пришли голосовать все вместе. Каждый наш голос ценен и важен в данной ситуации, — добавила супруга градоначальника.
Глава города Нижний Тагил с супругой Еленой на выборах президента России.Глава города Нижний Тагил с супругой Еленой на выборах президента России.
Глава города Нижний Тагил с супругой Еленой на выборах президента России.Глава города Нижний Тагил с супругой Еленой на выборах президента России.
Глава города Нижний Тагил с супругой Еленой на выборах президента России.Глава города Нижний Тагил с супругой Еленой на выборах президента России.
Глава города Нижний Тагил с супругой Еленой на выборах президента России.
Фото: tagilcity.ru

Не остались безучастными и дочери главы Нижнего Тагила — Полина и София. Они принимают участие в выборах уже не первый раз.

Учитывая сложившуюся ситуацию в стране и мире, мы посчитали важным и нужным сегодня присутствовать здесь. И нам, правда, очень приятно внести свою лепту. Это не только обязанность граждан, это еще и проявление патриотизма, — пояснили девушки.
Выборы президента России.Выборы президента России.
Выборы президента России.Выборы президента России.
Выборы президента России.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, с 15 по 18 марта 2024 года в России проходят выборы президента. Жители Нижнего Тагила уже присоединились к голосованию.

Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Россия#Выборы президента#Владислав Пинаев#Голосование#Глава города#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Елена Пинаева#Анастасия Имамахметова#Фоторепортаж
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
Сегодня, 04:54
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Вчера, 10:46
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Вчера, 10:53
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Вчера, 08:29
«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней
Вчера, 12:45
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Вчера, 10:52
"