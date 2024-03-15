Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в выборах президента России

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Отец мэра Нижнего Тагила Юрий Пинаев начинал работать в этом городе в 1957 году. Он рассказал о том, что город очень изменился за последние несколько лет, стал обустроенным и благоустроенным и ему есть, с чем сравнить.
Это не просто выборы. Сегодня мы выбираем и поддерживаем стратегию развития Российской Федерации. Для нас очень важно принять в этом активное участие, чтобы сохранить то, что сегодня уже наработано и определено. И нам далеко не безразлично, как будет развиваться Российская Федерация. И поэтому сегодня каждый член семьи, каждый житель нашей области должен определиться со своим выбором и озвучить его, — отметил Юрий Пинаев.
Кроме Юрия Пинаева с главой города пришла и его жена Елена.
Очень важно определить курс развития страны. Мы пришли всей семьей, потому что принимаем ту ответственность, которая сегодня возлагается на руководителей страны в той ситуации, которая имеет место быть в наши дни. Прийти и выполнить свой конституционный долг — сегодня самое главное, — высказал свое мнение Владислав Пинаев.
В Год семьи мы пришли голосовать все вместе. Каждый наш голос ценен и важен в данной ситуации, — добавила супруга градоначальника.
Не остались безучастными и дочери главы Нижнего Тагила — Полина и София. Они принимают участие в выборах уже не первый раз.
Учитывая сложившуюся ситуацию в стране и мире, мы посчитали важным и нужным сегодня присутствовать здесь. И нам, правда, очень приятно внести свою лепту. Это не только обязанность граждан, это еще и проявление патриотизма, — пояснили девушки.
Напомним, с 15 по 18 марта 2024 года в России проходят выборы президента. Жители Нижнего Тагила уже присоединились к голосованию.