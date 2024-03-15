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Published Сегодня, 11:32

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Хлопок произошел на подстанции в Екатеринбурге

Хлопок произошел на подстанции в Екатеринбурге

15 марта 2024, 11:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на подстанции «Калининской» случился хлопок. Это произошло на улице Шефской.

Вспышку и хлопок заметили местные жители 1 марта примерно в 23:00. Причина — неисправность оборудования. На место приехали силовики, отметили в Антитеррористической комиссии.

Это ЧП не привело к нарушению энергоснабжения районов. Работает подстанция штатно. Пострадавших нет. Отмечается, что на месте работали специалисты МЭС.

Ранее сообщалось, что угрозы терроризма находятся на особом контроле в Нижнем Тагиле. Такое заявление сделал глава штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев.

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#Происшествия#Свердловская область#Вспышка#Энергоснабжение#Подстанция#Екатеринбург#Хлопок#Дарья Сорокина#Антитеррористическая комиссия
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