Хлопок произошел на подстанции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Вспышку и хлопок заметили местные жители 1 марта примерно в 23:00. Причина — неисправность оборудования. На место приехали силовики, отметили в Антитеррористической комиссии.
Это ЧП не привело к нарушению энергоснабжения районов. Работает подстанция штатно. Пострадавших нет. Отмечается, что на месте работали специалисты МЭС.
Ранее сообщалось, что угрозы терроризма находятся на особом контроле в Нижнем Тагиле. Такое заявление сделал глава штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев.