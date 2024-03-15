Хотел отвести к директору: в школе Ивделя охранник подрался со старшеклассником

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Охранник дал школьнику пощечину за то, что тот нецензурно выражался. До этого он пытался отвести подростка к директору. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Беседка Ивделя».
Старшеклассник с его воспитательными методами не согласился и начал сопротивляться, завязалась драка. В итоге обо оказались на полу, в процессе у школьника слетели штаны. Прекратить драку удалось только другому охраннику.
Официальных комментариев от администрации школы по этому поводу не поступало. Однако другие школьники в соцсетях пишут, что устроивший потасовку охранник часто грубо ведет себя с детьми.
В Белоярском два восьмиклассника затеяли драку с поножовщиной после уроков.