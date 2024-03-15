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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В школе Ивделя охранник подрался со старшеклассником

Хотел отвести к директору: в школе Ивделя охранник подрался со старшеклассником

15 марта 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney

В школе Ивделя охранник подрался со старшеклассником

В школе Ивделя охранник хотел приструнить старшеклассника, который ругался матом, однако вместо этого спровоцировал драку.

Охранник дал школьнику пощечину за то, что тот нецензурно выражался. До этого он пытался отвести подростка к директору. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Беседка Ивделя».

Старшеклассник с его воспитательными методами не согласился и начал сопротивляться, завязалась драка. В итоге обо оказались на полу, в процессе у школьника слетели штаны. Прекратить драку удалось только другому охраннику.

Официальных комментариев от администрации школы по этому поводу не поступало. Однако другие школьники в соцсетях пишут, что устроивший потасовку охранник часто грубо ведет себя с детьми.

В Белоярском два восьмиклассника затеяли драку с поножовщиной после уроков.

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