tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

15 марта 2024, 09:00
Фото: 1MI
В Свердловской области местных жителей предупредили о сильном ветре 16 марта 2024 года.

Порывы ветра прогнозируются до 25 метров в секунду. Свердловчан попросили быть внимательными и соблюдать осторожность, чтобы избежать возникновения ЧП. рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Также жителям региона напомнили о том, что автомобили нельзя оставлять около деревьев и баннеров с рекламными объявлениями.

Напомним, жителей Свердловской области предупреждали о том, что 15 марта 2024 года в регионе возможен сильный ветер, порывы которого будут достигать 23 метров.

Потепление и сильный ветер придут в Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Температура в Свердловской области изменится за сутки на 20 градусовВ Свердловской области потеплеет до -8 градусовВесеннее тепло до +8 градусов придет в Екатеринбург
#Погода#Ветер#Окружающая среда#Весна#Жители#Экстренное предупреждение#Природа#Март#Ведомство#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#МЧС#Порывы ветра
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
Сегодня, 04:54
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Вчера, 10:46
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Вчера, 10:53
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Вчера, 08:29
«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней
Вчера, 12:45
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Вчера, 10:52
"