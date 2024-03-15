МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

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Порывы ветра прогнозируются до 25 метров в секунду. Свердловчан попросили быть внимательными и соблюдать осторожность, чтобы избежать возникновения ЧП. рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Также жителям региона напомнили о том, что автомобили нельзя оставлять около деревьев и баннеров с рекламными объявлениями.
Напомним, жителей Свердловской области предупреждали о том, что 15 марта 2024 года в регионе возможен сильный ветер, порывы которого будут достигать 23 метров.