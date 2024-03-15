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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Мужчины из Екатеринбурга реже уходят в отпуск

Мужчины отдыхают реже женщин в Екатетинбурге

15 марта 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney

Мужчины из Екатеринбурга реже уходят в отпуск

В Екатеринбурге порядка 9% граждан не ходили в отпуск больше двух лет. Также 11% не отдыхали ни разу с тех пор, как стали работать на новом месте.

При этом известно, что мужчины отдыхают реже, чем женщины, отметили специалисты портала SuperJob.

Некоторые были в отпуске в последний раз два года назад, это 11% мужчин и 8% женщин. Есть и те, кто ни разу не отдыхали, это 14 и 8%.

А 87% не видят ничего нехорошего в том, чтобы отдыхать от работы. А виноватыми за отдых себя считают 5% опрошенных.

А в ряде профессий работники чаще чувствуют стыд перед отпуском. Это обычно начальники, инженеры, медики, бухгалтеры.

Ранее сообщалось, что депутат предлагает дополнительный отпуск для усыновителей.

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#Общество#Свердловская область#Работа#Женщины#Отпуск#Опрос#Медики#Мужчины#Екатеринбург#Инженеры#Дарья Сорокина
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