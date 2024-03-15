Мужчины отдыхают реже женщин в Екатетинбурге

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
При этом известно, что мужчины отдыхают реже, чем женщины, отметили специалисты портала SuperJob.
Некоторые были в отпуске в последний раз два года назад, это 11% мужчин и 8% женщин. Есть и те, кто ни разу не отдыхали, это 14 и 8%.
А 87% не видят ничего нехорошего в том, чтобы отдыхать от работы. А виноватыми за отдых себя считают 5% опрошенных.
А в ряде профессий работники чаще чувствуют стыд перед отпуском. Это обычно начальники, инженеры, медики, бухгалтеры.
Ранее сообщалось, что депутат предлагает дополнительный отпуск для усыновителей.