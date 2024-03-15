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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Екатеринбурге на Объездной улице образовался опасный провал

На Объездной улице Екатеринбурга появился опасный провал

15 марта 2024, 09:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на Объездной улице образовался опасный провал

Асфальт «поплыл» на средней полосе в районе пешеходного моста на улице Объездной в Екатеринбурге.

На Объездной улице Екатеринбурга увеличилась яма на проезжей части после пешеходного моста. Автомобилисты, которые проезжали 15 марта этой дорогой, предупреждают о серьезной опасности, пишет E1.ru.

Яма в районе заправки «Лукойл» может в любой момент превратиться в провал. На этом участке дороги одна из машин уже пробила колесо, рассказал один из очевидцев.

Как прокомментировали в мэрии Екатеринбурга, данный участок дороги находится на балансе администрации Чкаловского района. Однако в настоящий момент работы не ведутся. Пока дорожники ограничились только установкой знака, предупреждающего о неровной дороге.

Ранее в Екатеринбурге назвали самые аварийные перекрестки.

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#Администрация#Ремонт#Яма#Дороги#Дефекты дороги#Дорожное покрытие#Екатеринбург#Знак#Дарья Бобровицкая
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