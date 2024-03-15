На Объездной улице Екатеринбурга появился опасный провал

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
На Объездной улице Екатеринбурга увеличилась яма на проезжей части после пешеходного моста. Автомобилисты, которые проезжали 15 марта этой дорогой, предупреждают о серьезной опасности, пишет E1.ru.
Яма в районе заправки «Лукойл» может в любой момент превратиться в провал. На этом участке дороги одна из машин уже пробила колесо, рассказал один из очевидцев.
Как прокомментировали в мэрии Екатеринбурга, данный участок дороги находится на балансе администрации Чкаловского района. Однако в настоящий момент работы не ведутся. Пока дорожники ограничились только установкой знака, предупреждающего о неровной дороге.
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