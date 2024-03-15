На трехлетнего ребенка упала глыба льда в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Это ЧП произошло около дома №43 по улице Широкореченская. С него на мальчика и упала глыба, сообщает Ура.ру.
Ребенка отвезли в медучреждение №9. У него диагностирована черепно-мозговая травма. Мальчик находится в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что свердловское предприятие заплатит более 5 млн травмированному сотруднику. Дело в том, что мужчина упал на бетон и проломил череп. Теперь сотрудник — инвалид второй группы. Он имеет только 20% трудоспособности.