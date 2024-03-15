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Updated Сегодня, 12:26

На трехлетнего ребенка упала глыба льда в Екатеринбурге

На трехлетнего ребенка упала глыба льда в Екатеринбурге

15 марта 2024, 12:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на трехлетнего мальчика рухнула ледяная глыба. Малыш госпитализирован.

Это ЧП произошло около дома №43 по улице Широкореченская. С него на мальчика и упала глыба, сообщает Ура.ру.

Ребенка отвезли в медучреждение №9. У него диагностирована черепно-мозговая травма. Мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что свердловское предприятие заплатит более 5 млн травмированному сотруднику. Дело в том, что мужчина упал на бетон и проломил череп. Теперь сотрудник — инвалид второй группы. Он имеет только 20% трудоспособности.

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#Происшествия#Ребенок#Травма#Больница#Дети#Свердловская область#ЧП#Глыба#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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