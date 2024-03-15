Начальника полиции и его заместителя в Алапаевске сняли с должностей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Правоохранителей отстранили от работы до того, как будет проведена проверка по факту угона автомобиля. Место Анисимова временно занимает подполковник Дмитрий Шестовских, рассказали в Telegram-канале «Уральский городовой».
Напомним, 12 марта 2024 года двое полицейских приехали в село для того, чтобы задержать подозреваемого в ножевом ранении. Они посадили мужчину в служебный автомобиль, а сами вышли из него. В этот момент задержанный угнал транспорт.
Вскоре его удалось задержать, так как во время езды угонщик влетел в будку. После этого его привезли в полицию и заключили под стражу.