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Начальника полиции и его заместителя в Алапаевске сняли с должностей

Начальника полиции и его заместителя в Алапаевске сняли с должностей

15 марта 2024, 07:14
Фото: 1MI
В Алапаевске отстранили от должностей руководителя МВД Сергея Анисимова и его заместителя за угон автомобиля участником поножовщины в селе Костино.

Правоохранителей отстранили от работы до того, как будет проведена проверка по факту угона автомобиля. Место Анисимова временно занимает подполковник Дмитрий Шестовских, рассказали в Telegram-канале «Уральский городовой».

Напомним, 12 марта 2024 года двое полицейских приехали в село для того, чтобы задержать подозреваемого в ножевом ранении. Они посадили мужчину в служебный автомобиль, а сами вышли из него. В этот момент задержанный угнал транспорт.

Вскоре его удалось задержать, так как во время езды угонщик влетел в будку. После этого его привезли в полицию и заключили под стражу.

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