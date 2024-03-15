tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Названа новая дата введения «безнала» в автобусах Нижнего Тагила

Названа новая дата введения «безнала» в автобусах Нижнего Тагила

15 марта 2024, 09:50
Фото: 1MI
Власти Нижнего Тагила сообщили новую дату внедрения безналичного расчета за проезд в рейсовых автобусах.

Оплата проезда по карте в городе должна начать действовать с 1 апреля 2024 года после того, как снова будут заключены договоры с транспортными компаниями, рассказал заммэра по городскому хозяйству Егор Копысов в эфире ТВ-канала «Телекон».

По словам чиновника, возможность оплаты «безналом» станет обязательным требованием в договорах. При этом во время их перезаключения проблем с общественным транспортом в городе не будет.

Напомним, в настоящее время в Нижнем Тагиле жители могут оплачивать картой проезд в автобусах № 1, 14, 19, 26, 32, 34 и 44.

В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем ТагилеКрупную партию новых автобусов доставили в ЕкатеринбургЕще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию
#Транспорт#Нижний Тагил#Город#Пассажиры#Терминал#Общественный транспорт#Безналичный расчет#Автобусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Оплата проезда
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
Сегодня, 04:54
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Вчера, 10:46
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Вчера, 10:53
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Вчера, 08:29
«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней
Вчера, 12:45
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Вчера, 10:52
"