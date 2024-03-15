Названа новая дата введения «безнала» в автобусах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Оплата проезда по карте в городе должна начать действовать с 1 апреля 2024 года после того, как снова будут заключены договоры с транспортными компаниями, рассказал заммэра по городскому хозяйству Егор Копысов в эфире ТВ-канала «Телекон».
По словам чиновника, возможность оплаты «безналом» станет обязательным требованием в договорах. При этом во время их перезаключения проблем с общественным транспортом в городе не будет.
Напомним, в настоящее время в Нижнем Тагиле жители могут оплачивать картой проезд в автобусах № 1, 14, 19, 26, 32, 34 и 44.