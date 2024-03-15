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В многоэтажке на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле из-за поджога загорелась дверь

Неизвестные подожгли дверь квартиры тагильской многоэтажки на улице Пархоменко

15 марта 2024, 07:36
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

В многоэтажке на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле из-за поджога загорелась дверь

Злоумышленники устроили пожар в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле вечером 14 марта. Входная дверь в одну из квартир сильно обуглилась.

Пожар в одном из подъездов дома №147 по улице Пархоменко заметил сосед, который вызвал спасателей, а затем попытался погасить пламя, сообщает МЧС Нижнего Тагила.

Мужчина вылил на горящую дверь воду из ведра и самостоятельно потушил огонь до приезда пожарного расчета.

На место происшествия выехали три спецавтомобиля и восемь спасателей, которые зафиксировали полную ликвидацию возгорания на площади 1 кв. м.

Предварительно, дверь вспыхнула не случайно, а из-за поджога. Сигнал спасатели передали сотрудникам полиции, будет проведена проверка.

Ранее в Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на буйного соседа, который шесть раз пытался устроить пожар в подъезде.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Полиция#Спасатели#Поджог#Тушение#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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