Неизвестные подожгли дверь квартиры тагильской многоэтажки на улице Пархоменко

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Пожар в одном из подъездов дома №147 по улице Пархоменко заметил сосед, который вызвал спасателей, а затем попытался погасить пламя, сообщает МЧС Нижнего Тагила.
Мужчина вылил на горящую дверь воду из ведра и самостоятельно потушил огонь до приезда пожарного расчета.
На место происшествия выехали три спецавтомобиля и восемь спасателей, которые зафиксировали полную ликвидацию возгорания на площади 1 кв. м.
Предварительно, дверь вспыхнула не случайно, а из-за поджога. Сигнал спасатели передали сотрудникам полиции, будет проведена проверка.
Ранее в Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на буйного соседа, который шесть раз пытался устроить пожар в подъезде.