Общая явка на выборах президента РФ на 18 часов 15 марта превысила 25%

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В Российской Федерации продолжается голосование на выборах президента. За неполный первый день свой выбор уже сделала четверть жителей страны. Явка на 18:00 по московскому времени15 марта составила 25,43%, приводит данные ЦИК.
Впереди еще два дня голосования. Кроме того, порядка 2,6 млн человек проголосовали досрочно. Около 5 млн человек заявились на дистанционное голосование, из них половина уже отдала голоса.
Напомним, что выборы президента впервые в истории страны будут трехдневными и завершатся 17 марта.
В Свердловской области избирательные участки уже закрылись и возобновят работу в 8 утра 16 марта. Чрезвычайных происшествий за день не зафиксировано. Сотрудники участковых избирательных комиссий опечатали стационарные ящики, а бюллетени из переносных урн помещены в сейф-пакеты.
На 15:00 15 марта явка в Свердловской области составила 21%.