tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Явка на выборах президента России на 18:00 составила 25,43%

Общая явка на выборах президента РФ на 18 часов 15 марта превысила 25%

15 марта 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney

Явка на выборах президента России на 18:00 составила 25,43%

В России свои голоса на выборах главы государства уже отдали 25,43% россиян.
Сюжет
Выборы

В Российской Федерации продолжается голосование на выборах президента. За неполный первый день свой выбор уже сделала четверть жителей страны. Явка на 18:00 по московскому времени15 марта составила 25,43%, приводит данные ЦИК.

Впереди еще два дня голосования. Кроме того, порядка 2,6 млн человек проголосовали досрочно. Около 5 млн человек заявились на дистанционное голосование, из них половина уже отдала голоса.

Напомним, что выборы президента впервые в истории страны будут трехдневными и завершатся 17 марта.

В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС
Узнать подробнее

В Свердловской области избирательные участки уже закрылись и возобновят работу в 8 утра 16 марта. Чрезвычайных происшествий за день не зафиксировано. Сотрудники участковых избирательных комиссий опечатали стационарные ящики, а бюллетени из переносных урн помещены в сейф-пакеты.

На 15:00 15 марта явка в Свердловской области составила 21%.

Читайте также:
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в выборах президента РоссииЖители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента РоссииГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента
#Общество#Россия#Выборы президента#Голосование#Явка#Екатеринбург#Выборы#Досрочное голосование#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
Сегодня, 04:54
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Вчера, 10:46
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:38
Здание единственной поликлиники в Горноуральском закрыли на ремонт
Сегодня, 15:19
Явка избирателей в Свердловской области составила 21% 15 марта в 15:00
Сегодня, 15:05
В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС
Сегодня, 13:18
"