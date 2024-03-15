Ольга Сорокина рассказала об эффекте применения ИИ в страховании на выставке «Россия»

«У искусственного интеллекта достаточно широкая сфера применения в страховой отрасли. Он позволяет решать много задач — оптимизировать клиентский путь, операционные процессы, формировать справедливые тарифы для клиентов. ВСК активно применяет ИИ, однако участникам рынка еще есть, над чем работать. Например, перспективное направление — автоматизированное получение страховщиками данных о ДТП с дорожных камер. Это позволило бы значительно упростить процесс урегулирования страховых случаев. Пилотный проект по интеграции сервисов ВСК и программного комплекса „Цифровой патруль“ уже доказал свою эффективность в Свердловской области. Надеемся, что в будущем проект будет масштабирован и в других регионах. Для этого необходима стандартизация программного обеспечения систем видеонаблюдения, а также соответственные законодательные изменения», — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.