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Полицейские массово проверяют таксистов в Екатеринбурге

Полицейские устроили облаву на таксистов в Екатеринбурге

15 марта 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney

Полицейские массово проверяют таксистов в Екатеринбурге

Сотрудники полиции в Екатеринбурге проводят рейды среди водителей такси. Мероприятия начались 11 марта и будут продолжаться до 31 мая 2024 года.

Так, правоохранители будут обращать внимание на таксистов, у которых нет разрешения на перевозку. Кроме того, в рейдах принимают участие сотрудники миграционных отделов. На данный момент проверено уже не менее 50 водителей.

13 человек из них привлечены к административной ответственности, а одного человека задержали, так как у него не имелось разрешения на таксомоторную деятельность, а также он незаконно находился на территории страны, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, в Нижнем Тагиле во время рейдов с 7 по 10 марта 2024 года поймали 11 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Екатеринбурге с 8 по 11 февраля пройдут массовые рейды ГИБДД
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