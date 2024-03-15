Полицейские устроили облаву на таксистов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Так, правоохранители будут обращать внимание на таксистов, у которых нет разрешения на перевозку. Кроме того, в рейдах принимают участие сотрудники миграционных отделов. На данный момент проверено уже не менее 50 водителей.
13 человек из них привлечены к административной ответственности, а одного человека задержали, так как у него не имелось разрешения на таксомоторную деятельность, а также он незаконно находился на территории страны, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Напомним, в Нижнем Тагиле во время рейдов с 7 по 10 марта 2024 года поймали 11 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.