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«Госуслуги» сломались в первый день выборов в Свердловской области

Пользователи жалуются на работу «Госуслуг» в Свердловской области

15 марта 2024, 06:33
Фото: 1MI

«Госуслуги» сломались в первый день выборов в Свердловской области

Некоторые пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Госуслуги». алобв поступают из Свердловской области и других регионов.
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Выборы

У некоторых людей по данным на утро 15 марта главная страничка сайта не грузилась, появлялось сообщение об отсутствии подключения к интернету. Это подтверждает сервис Downdetector.

Большинство сбоев произошли в 8:15 по Москве (10:15 по Екатеринбургу). Чаще других на сбой жаловались жители Москвы, Казани, Екатеринбурга, Липецка, Ижевска, Ярославля, Иркутска, Новокузнецка.

72% пользователей заявили, что портал вовсе не работает, 18% отметили неполадки в работе приложения, а 17% — сайта.

Напомним, что по данным на 12 марта порядка 5 млн россиян из 28 регионов подали через «Госуслуги» на онлайн-голосование. Выборы продлятся с 15 до 17 марта.

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