Пользователи жалуются на работу «Госуслуг» в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
У некоторых людей по данным на утро 15 марта главная страничка сайта не грузилась, появлялось сообщение об отсутствии подключения к интернету. Это подтверждает сервис Downdetector.
Большинство сбоев произошли в 8:15 по Москве (10:15 по Екатеринбургу). Чаще других на сбой жаловались жители Москвы, Казани, Екатеринбурга, Липецка, Ижевска, Ярославля, Иркутска, Новокузнецка.
72% пользователей заявили, что портал вовсе не работает, 18% отметили неполадки в работе приложения, а 17% — сайта.
Напомним, что по данным на 12 марта порядка 5 млн россиян из 28 регионов подали через «Госуслуги» на онлайн-голосование. Выборы продлятся с 15 до 17 марта.