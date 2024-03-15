Программиста на зарплату полмиллиона ищут для работы в Казахстане

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Должность называется «Ведущий разработчик бэк-энда». Объявление размещено на сайте hh.ru. Отмечается, что зарплата 500 тысяч указана без учета налога.
Так как офис компании находится в Астане, то работать нужно именно оттуда. Удаленный формат не предусмотрен. Работодатель обещает айтишнику помочь в переезде.
От кандидата нужен опыт разработки приложений от 12 лет. Кроме того, у него должны быть успешно реализованные проекты. Также программист должен желать развиваться в своей профессии.
Ранее сообщалось, что строители в Свердловской области стали зарабатывать на 7 тысяч рублей больше.