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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Программиста на зарплату полмиллиона ищут для работы в Казахстане

Программиста на зарплату полмиллиона ищут для работы в Казахстане

15 марта 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге открыта вакансия программиста, которому ежемесячно готовы платить полмиллиона рублей. Работодатель находится в Казахстане, а формат работы офисный.

Должность называется «Ведущий разработчик бэк-энда». Объявление размещено на сайте hh.ru. Отмечается, что зарплата 500 тысяч указана без учета налога.

Так как офис компании находится в Астане, то работать нужно именно оттуда. Удаленный формат не предусмотрен. Работодатель обещает айтишнику помочь в переезде.

От кандидата нужен опыт разработки приложений от 12 лет. Кроме того, у него должны быть успешно реализованные проекты. Также программист должен желать развиваться в своей профессии.

Ранее сообщалось, что строители в Свердловской области стали зарабатывать на 7 тысяч рублей больше.

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#Экономика#Налог#Зарплата#Переезд#Вакансия#Казахстан#Программист#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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