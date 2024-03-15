tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Пропавшего мужчину из Екатеринбурга нашли мертвым

Пропавший житель Екатеринбурга найден мертвым. Его искали с января

15 марта 2024, 06:13
Фото: 1MI

Пропавшего мужчину из Екатеринбурга нашли мертвым

В Екатеринбурге нашли мертвым 45-летнего местного жителя, который пропал 28 января 2024 года.

Известно, что екатеринбуржец нуждался в помощи врачей, рассказали представители регионального отряда «Лиза Алерт».

Из-за чего и при каких обстоятельства умер свердловчанин, неизвестно. Сотрудники поисковой организации выразили соболезнования родственникам и близким умершего.

Напомним, 29 февраля 2024 года под Каменском-Уральским обнаружили мертвым 45-летнего свердловчанина, который проживал в населенном пункте Мартюш.

Его искали как волонтеры, так и правоохранители. Из-за чего он скончался — неизвестно.

Мертвым найден пропавший под Екатеринбургом 39-летний мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего жителя Артемовского нашли мертвымВладислава Лелекова из поселка под Каменском-Уральским нашли мертвымВ больнице Екатеринбурга найден пропавший после бани мужчина
#Происшествия#Смерть#Поисковый отряд#Мужчина#ЧП#Пропавший#Найден#Соболезнования#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
Сегодня, 04:54
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Вчера, 10:46
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Вчера, 10:53
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Вчера, 08:29
«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней
Вчера, 12:45
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Вчера, 10:52
"