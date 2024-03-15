Пропавший житель Екатеринбурга найден мертвым. Его искали с января

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Известно, что екатеринбуржец нуждался в помощи врачей, рассказали представители регионального отряда «Лиза Алерт».
Из-за чего и при каких обстоятельства умер свердловчанин, неизвестно. Сотрудники поисковой организации выразили соболезнования родственникам и близким умершего.
Напомним, 29 февраля 2024 года под Каменском-Уральским обнаружили мертвым 45-летнего свердловчанина, который проживал в населенном пункте Мартюш.
Его искали как волонтеры, так и правоохранители. Из-за чего он скончался — неизвестно.