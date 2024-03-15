Разведка Эстонии: Россия готовится к войне с НАТО

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Генеральный директор Эстонской службы внешней разведки Каупо Росин заявил на пресс-конференции, что РФ накопила значительный опыт в ведении военных операций, учла свои слабости и начала приспосабливать свою армию к различным сценариям. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на американской СМИ.
Росин полагает, что Россия за последние годы смогла создать армию с более мощным огневым потенциалом, особенно артиллерией.
Однако представители эстонской разведки верят, что конфликта между Россией и НАТО можно избежать. Многое будет зависеть от действий Запада и от развития событий на Украине.