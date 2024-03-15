Разведка Эстонии: Россия готовится к войне с НАТО

Генеральный директор Эстонской службы внешней разведки Каупо Росин заявил на пресс-конференции, что РФ накопила значительный опыт в ведении военных операций, учла свои слабости и начала приспосабливать свою армию к различным сценариям. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на американской СМИ.