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Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Разведка Эстонии: Россия готовится к войне с НАТО

15 марта 2024, 18:45
По мнению высшего руководства эстонской разведки, Россия готовится к возможной войне с НАТО. Согласно данным американского издания Foreign Policy, эстонские официальные лица считают, что открытый конфликт может произойти уже в ближайшие десятилетие.

Генеральный директор Эстонской службы внешней разведки Каупо Росин заявил на пресс-конференции, что РФ накопила значительный опыт в ведении военных операций, учла свои слабости и начала приспосабливать свою армию к различным сценариям. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на американской СМИ.

Росин полагает, что Россия за последние годы смогла создать армию с более мощным огневым потенциалом, особенно артиллерией.

Однако представители эстонской разведки верят, что конфликта между Россией и НАТО можно избежать. Многое будет зависеть от действий Запада и от развития событий на Украине.

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